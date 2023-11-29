مندوب روسيا فى مجلس الأمن: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في غزة

رامى محيى الدين

أكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب روسيا في مجلس الأمن، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن: إن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في غزة.. مضيفا: لقد مات عدد من الأطفال فى الشهر الماضى يتجاوز كل الذين ماتوا خلال السنوات الماضية، متسائلا: أين جهودكم لبناء وإنشاء لجان تحقيقات ومحاكم؟.. ماذا عن المرأة؟.. إن الوفود الغربية لا تفوت فرضة لترديد الترانيم بضرورة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام ونزع السلاح النووي.. أي مرأة تهمكم؟، مؤكدا أن المرأة الفلسطينية فقدت أبسط حقوقها في الأمن.

وقال: المرأة الفلسطينية تواجه مشاقا لا قبل لأحد بها، فهى تفتقر إلى الصحة والنظافة، وقد تتعرض لجراحة بلا مخدر! أين هي حمرة الخجل لدى الوفود الغربية؟!، متابعا: إن الفلسطينيين مواطنون من الدرجة الثانية ومصالحهم لا أهمية لها لدييكم، إن المجتمع الدولى والمواطنين العاديين والوكالات والمنظمات غير الحكومية وروسيا بح صوتها، وكانوا يطالبون بتخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار، وحتى الآن لا تلبى تلك المطالب، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو الضمانة الوحيدة للاستجابة الإنسانية.

وتابع: وقف إطلاق النار الحالي لا يغطى سوريا ولبنان، وهو مؤقت، ولا يسمح للمواطنين العودة إلى شمال غزة، فالغرب يتعامل بازدواجية في مسألة غزة، فإسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في غزة.