سامح شكرى: ما يحدث فى غزة انتهاك للقانون الدولى والإنسانى

رامى محيى الدين

قال وزير الخارجية سامح شكرى فى كلمته بمجلس الأمن، إن مصر أكدت على إدانة استهداف المدنيين من أى جانب إدانة مطلقة منذ بداية الأزمة، ولكن الدمار في قطاع غزة وصل إلى حجم غير مسبوق، حيث استهدفت المنظومة الصحية بالكامل وهدمت نصف المنازل وانتهاكات جسيمة وواضحة وانتهاك للقانون الدولى مأساة حقيقية بكل معانى الكلمة لا يمكن تبريرها تحت أى ذريعة.

وأضاف: "ما زلنا نفاجأ بأن دول نصبت نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان والشرعية الدولية تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولى الإنسانى، وتكتفى بالمطالبة باحترام هذا القانون، لا يمكن أن ينطبق مفهوم الدفاع عن النفس عن الانتهاكات والمخالفات للقانون الدولى الإنسانى أى دفاع عن النفس الذى يسمح بتدمير حياة الشعب الذى تحتله، رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم من استهداف المواطنين في قطاع غزة إلا أن ما تنهه إسرائيل على مدار أكثر من 50 يوما لا يمكن تفسيره إلا سياسة ممنهجة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلا، ودفع سكان شمال غزة للنزوح جنوبا".