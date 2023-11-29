رفع العلم الفلسطينى أمام مقر بلدية أوسلو

وكالات

رفعت بلدية أوسلو العلم الفلسطيني أمام مقرها، الأربعاء، في إشارة تضامن مع الشعب في غزة، حيث سقط آلاف الضحايا بنيران الجيش الإسرائيلي.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، تتزامن هذه المبادرة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به منذ عام 1978، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت رئيسة بلدية أوسلو آن ليندبو على هامش الحدث الذي حضره عدد من المؤيدين للفلسطينيين: "عندما نعلم أن أكثر من 5 آلاف طفل فقدوا حياتهم، أي ما يساوي أكثر من 275 صفاً مدرسياً، فمن الطبيعي أن نحيي ذكراهم".

وأضافت: "من المهم جداً التأكيد على أن أوسلو مدينة للجميع، حيث يجب أن تشعر الأقلية اليهودية الصغيرة فيها وكذلك من هم من أصول فلسطينية بالأمان والاعتبار والاندماج".