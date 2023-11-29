رفع إشغالات المقاهى والكافيهات خلال حملة بحى جنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

شن حي جنوب الجيزة حملة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال على الطريق العام لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المرور والمشاة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات بشوارع ربيع الجيزي و6 أكتوبر وقره بن شريك، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين لما تسببه من إزعاج لهم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.