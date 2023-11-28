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الحكم فى استئناف زوج مذيعة على حبسه بمصرع جاره ضحية عقر كلب.. اليوم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:39 ص
الحكم فى استئناف زوج مذيعة على حبسه بمصرع جاره ضحية عقر كلب.. اليوم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تصدر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الثلاثاء حكمها في استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
 
وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، قد حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم " م. ى "- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
 






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