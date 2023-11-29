رسائل حاسمة لوزير الخارجية.. مصر تدعو مجلس الأمن لقبول عضوية فلسطين (إنفوجراف)

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن التهجير القسرى والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولى، مازالت هدفاً لإسرائيل ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التى صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها.

1. نعمل بالتوازى مع شركائنا من أجل النفاذ الإنسانى لقطاع غزة

2. قدمنا مشروعا غير مسيس يرتكز على إنقاذ 2.5 مليون برىء فى قطاع غزة

3. كل ما قُدم من مساعدات إنسانية وساهمت مصر بـ70% منه لا يكفى

4. ندعوكم جميعا بعدم انتهاج ازدواجية المعايير وترك الأطفال بلا مأوى فى ظروف قاسية

5. يجب معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل يفضى إلى إنهاء الاحتلال

6. يجب أن نتفق جميعا على حل الدولتين وأدعو المجلس بقبول عضوية فلسطين عضوية كاملة

7. سياسة التهجير القسرى التى رفضها العالم ما زالت هدفا لإسرائيل

8. إسرائيل تخلق واقعا مريرا على الأرض يستهدف طرد سكان غزة من أرضهم وتصفية قضيتهم

9. مصر تؤكد رفضها لأى محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطينى من أرضه

10. مصر نجحت بالتعاون مع قطر فى تفعيل صفقة تبادل سجناء ورهائن وسنستمر فى جهودنا لمد الهدنة ووقف إطلاق النار

11. مصر طلبت من اليوم الأول بإطلاق سراح الرهائن والمدنيين والأبرياء

12. نتساءل عن الموقف الدولى إزاء الأطفال والنساء الفلسطينيين السجناء فى إسرائيل دون توجيه اتهامات أو الخضوع لمحاكمة، أليسوا هؤلاء رهائن لدى دولة الاحتلال؟

13. الدمار فى قطاع غزة وصل إلى حجم غير مسبوق ولا يمكن تبريره تحت أى ذريعة