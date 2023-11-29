خارج الحدود.. نقل أمير الكويت للمستشفى والبنتاجون يواجه أزمة مالية (فيديو)

كتب محمود رضا الزاملى

فى جولة إخبارية جديدة من "خارج الحدود" ، نقل الزميل محمد جمال تغطية إخبارية حول أهم الأخبار العالمية والعربية، وجاء على رأسها نقل أمير الكويت للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة، وأزمة وزارة الدفاع الأمريكية المالية بسبب دعم إسرائيل.

استعرضت التغطية إعلان الديوان الأميرى فى الكويت عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى إثر وعكة صحية طارئة.

وصرح الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى بأن حالة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصحية مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.

وأهاب الديوان الأميرى بالجميع تحرى الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

ومن الولايات المتحدة، كشفت مجلة بولتيكو أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه صعوبات مالية في تمويل أنشطتها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أرسلت أمريكا مجموعة إضافية من حاملات الطائرات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة للمنطقة لدعم إسرائيل.

وقالت المجلة إن البنتاجون يعمل مثل بقية وزارات الحكومة الامريكية بميزانية مؤقتة وقال المتحدث باسم البنتاجون ان الوزارة اضطرت لسحب أموال من عمليات حالية ومن حسابات الصيانة نظرا لأن تحركات القوات الامريكية فى الشرق الأوسط لم تكن فى الحسبان.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون أن الوزارة اضطرت للبحث عن مصادر تمويلية مما يعنى انخفاض الأموال المخصصة للتدريب والمناورات وعمليات الانتشار التى خطط الجيش لها لهذا العام.

وحذر كبار المسئولين في البنتاجون من الضرر الذي سيلحق بميزانية الوزارة وذلك لأن البنتاجون يدعم حربين فى وقت واحد فى أوكرانيا وإسرائيل.

ومن روسيا، دعت موسكو إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأعربت روسيا عن قلقها الشديد إزاء تهديد الجيش الإسرائيلى باستخدام هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين .

وأعرب المبعوث الروسى لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقه تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام حول تهديد إسرائيل باستخدام أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية خلال حربها على غزة.

ومن بريطانيا أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن أحوال الطقس القاسية فى البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ فاقمت من معاناة أكثر من 27 مليون طفل من الجوع خلال العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك العدد من الأطفال الجوعى يمثل زيادة بنسبة 135% عن عام 2021.

وذكرت المنظمة أن "الأطفال يشكلون حوالى نصف الأشخاص البالغ عددهم 57 مليونا، الذين يعانون من الانعدام الحاد للأمن الغذائي".

وأوضحت المنظمة أن "من بين الدول الـ12، كانت تلك الواقعة في القرن الأفريقي، حيث يعيش نحو نصف الأطفال (البالغ عددهم 27 مليونا) فى إثيوبيا والصومال".