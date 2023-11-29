حياة كريمة بالأقصر.. العمل بالصرف الصحى وخطوط مياه الشرب فى قرى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تجرى على أرض مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأعمال بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد يتم العمل الجاد فى التجهيزات اللازمة لخدمة القرى، حيث يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، جارى العمل فى أعمال الصرف الصحى فى نطاق الحلة وتحويل مسار وإحلال وتجديد خطوط المياه، كما يتم استمرار العمل فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض التى تم تسليمها بقرية الحليلة بمجلس قروى الحلة، أما فى قرية العضايمة فيتم العمل فى تركيب كشافات ليد على الطريق العام بقرية العضايمة والطرق الداخلية للقرية.

وتشهد مدينة إسنا، استمرار العمل فى رصف الطرق المؤدية إلى مجمع الخدمات والسوق التجارى والعمارات السكنية ووحدة الإطفاء بقرية الدير، وتجرى أيضًا أعمال حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة، وشملت الأعمال ضمن حياة كريمة يجرى العمل على زراعة الأشجار أمام مجمع الخدمات بقرية الشغب، كما تم البدء فى قص وتهذيب وتجميل الأشجار بمدخل الحلة، وقص وتهذيب أشجار الجهنمية والكيلوكارتس من منطقة المسلة حتى موقف الأقاليم، وتمت متابعة أعمال صيانة الكشافات بالكيمان.

فيما أعلن المهندس هانى طايع جهاز تعمير البحر الأحمر لمنطقة الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ 165 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، خلال العام الماضى، موضحًا أن المشروعات التى انتهى تنفيذها عبارة عن، 13 مجمع خدمات للمواطنين، 13 مجمع خدمات زراعية، 9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، 37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، 14 مشروع إحلال وتجديد كبارى فوق الترع، 5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، 8 مشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة.



إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بإسنا



إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بقرية الحلة



أعمال الصرف الصحى فى قرية الحلة بإسنا



الصرف الصحى فى نطاق الحلة وتحويل مسار وإحلال وتجديد خطوط المياه



العمل فى تركيب كشافات ليد على الطريق العام بالقري