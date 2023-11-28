انطلاق الحملة الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتوجيهات الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأطلق رجال الطب البيطرى بالأقصر، الحملة بإشراف من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، عبر تشكل عدد من اللجان بمركز ومدينة إسنا، وذلك برئاسة الدكتور حسين بكر رئيس وحدة العضايمة، والدكتور صلاح عبد المتعال رئيس وحدة الدير البيطرية، والدكتور حسين البدري طبيب بوحدة الغريرة، والدكتور دندراوي منصور رئيس وحدة بندر إسنا، والدكتور هيثم السيد رئيس وحدة أصفون، والدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة، والدكتورة كوثر عبد الغني طبيبة بوحدة النمسا، والدكتور وليد نصار رئيس وحدة أحمد سعيد، والدكتور محمود السيد رئيس وحدة الشغب.

ويؤكد الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إنه بجانب الحملات للتحصين فى مدينة إسنا، إنطلقت أيضاً لجان التحصين الأخرى بمراكز ومدن أرمنت والقرنة والطود والزينية وبندر الأقصر، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، كما تم ترقيم وتسجيل الحيوانات، حيث تناشد مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، كافة المربيين وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



إنطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى



الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع