جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أيام قليلة وتنطلق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمحافظة الجيزة، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن تقييم الطلاب في امتحان الشهر سيكون في الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر نوفمبر، وتعقد الاختبارات في اليوم الدراسى ويتم وضع الأسئلة موجه المادة بالإدارات التعليمية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث تنطلق الامتحانات يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT تكنولوجيا المعلومات.

وكانت وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب.

وشددت الوزارة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.