اليوم السابع
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تعرف على مشروع الحديقة المتكاملة الجارى إنشاؤه بمدينة الغردقة.. صور

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:00 ص
تعرف على مشروع الحديقة المتكاملة الجارى إنشاؤه بمدينة الغردقة.. صور مشروع الحديقة المتكاملة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تجرى محافظة البحر الأحمر، متمثلة فى مجلس مدينة الغردقة إنشاء حديقة متكاملة شمال مدينة الغردقة، بالقرب من الممشى السياحى شمال المدينة، تعرف على تلك الحديقة من خلال المعلومات الأتية:

 - تبلغ مساحتها الإجمالية 22 ألف متر وتقع شمال مدينة الغردقة

- تقع تحديدا بالقرب من عمارات اللؤلؤة والجوهرة والنور وتشمل على إنشاء الملاعب واللاند سكيب، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات الأمن والنظافة للحفاظ على نظافة الحديقة بشكل مستمر.

- محافظ البحر الأحمر أكد على تركيب منظومة كاميرات مراقبه بها لضمان الأمان فى المنطقة، تضم الحديقه ملعبى كرة قدم خماسى، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومناطق خضراء وكافتيريا.

- الهدف من إنشاء حديقة متكاملة رفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة للشباب ويحتوى على منطقة خاصة لألعاب الأطفال ومناطق خضراء مزروعة بأشجار متنوعة لإضفاء مناظر جمالية مريحة لزواره.

 - تضم مكان مخصص للسيارات يتسع لـ80 سيارة لتوفير سهولة الوصول للزوار دون التأثير على الشوارع المحيطة.

 
جانب من المشروع
جانب من المشروع

مشروع الحديقة المتكاملة الجارى انشاءه بمدينة الغردقة
مشروع الحديقة المتكاملة الجارى انشاءه بمدينة الغردقة
 






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