تعرف على مدينة إكسبو دبي مركز العمل المناخي بـ Cop28

‏كتبت منال العيسوي

‏تستضيف مدينة اكسبو دبى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة Cop28 ، فماهذه المدينة التى ستكون مركزا للعمل المناخى خلال القمة التى تمتد من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر ، لمشاركة أكثر من 70 الف مشارك من 198 دولة من الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

مدينة اكسبو دبى ستكون من حيث المكان وتصميمه بمثابة منصة شاملة للجميع، من أجل الالتقاء والعمل معًا لصالح الإنسانية والعالم.

خصصت مدينة إكسبو دبي مساحات للجهات المعتمدة والمندوبين المراقبين في المنطقة الزرقاء، وللقطاع العام والخاص والناشطين في المنطقة الخضراء.

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‏على مدار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، من المتوقع أن يجذب الموقع أكثر من 70 ألف مشارك، ويشمل ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والأكاديميين والمنظمات والمندوبين غير المعتمدين.

تعد مدينة إكسبو دبي وجهة حديثة تم تصميمها لتعزيز مبادئ الاستدامة والدائرية.

اكسبو دبى مدينة مبنية خصيصًا لتعزيز نوعية الحياة لكل زائر ومقيم إماراتي، وتستضيف برنامجًا واسعًا من الفعاليات ذات المستوى العالمي.

يوجد داخل مدينة إكسبو دبي منطقتان: المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، وهي مساحات تديرها وتسليمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. المنطقة الزرقاء مفتوحة أمام مندوبي الأحزاب والمراقبين المعتمدين

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‏ستستضيف مدينة اكسبو دبى المفاوضات والمناقشات الرسمية، أما المنطقة الخضراء هي المكان الذي يتم فيه العمل البيئي الخاص بقصص ومشاريع المناخ الخاصة بالنشطاء في مؤتمر COP28 ومشاركتها على نطاق واسع.