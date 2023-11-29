تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل سائق توك توك بهدف سرقة مركبته لـ4 ديسمبر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد إبراهيم عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا، وهيثم جمال الدين، ووكيل النيابة أحمد الصادق، تأجيل محاكمة ال 7 متهمين بقتل عامل نظافة مع سبق إلإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوا واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر المقبل لسماع شهود الواقعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5084 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة أنه قام المتهمون "إبرهيم ع إ"، و"محمد ع أ"، و"إسلام ر ح"، و"أحمد س ع"، و"محمد ي م" و"نادر س ع"، و"سامح ا م" (هارب)، بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه، قتلوا عمدًا المجني عليه "محمد نصر عبد الحافظ خفاجي" مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته،

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجنابة بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد 280، 382، 390 الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكاتر وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على النحو المبين بالأوراق.