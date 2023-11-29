اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لعامل استدرج شخص لسرقته تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:13 م
المشدد 5 سنوات لعامل استدرج شخص لسرقته تحت تهديد السلاح بالإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد، بمعاقبة المتهم " ي.ال.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالتحايل.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5531 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقيام المتهم بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم " ي.ال.غ" عامل بمغسلة، بالاتصال بالمجني عليه " ر.ز.د" عامل، وأبلغه بقدرته هو وآخرين علي إعادة دراجته فتقابل معه واتفق معه علي إعطاءه مبلغ مالي مقابل إعادة الدراجة البخارية، وأبلغه بالحضور بمفرده، وما أن وصل للمكان، اشهر المتهم سلاح أبيض سكين، واستولي علي المبلغ المالي، وكان في انتظار مجهولين، وقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق.







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عقوبة السرقة

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