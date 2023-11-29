بروتوكول تعاون بين جامعتى سوهاج والزاوية الليبية لتبادل خبرات البحث.. صور‎

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمود سالم جدور وكيل الشئون العلمية ونائب رئيس جامعة الزاوية بليبيا، برتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، بهدف تقديم ودعم كافة أوجه التعاون والدعم العلمى والبحثى فى كافة المجالات.

وأوضح النعمانى أن الجامعة تسعى إلى عقد شراكات مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم والمعرفة العلمية والبحثية ونشرها بين الجامعات، ومد جسور التعاون العلمى والثقافى بين المؤسسات التعليمية لدفعها نحو التطور والتقدم.

وأشار النعمانى إلى أن البروتوكول تضمن عدداً من البنود ومنها تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات العلمية، وتبادل الخبرات فى ميادين البحث والتدريس، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية عبر الإنترنت وتبادل الباحثين والخبراء والطلاب فى مرحلتيى الماجستير والدكتوراه مما يساعد على الإطلاع على آخر التطورات العلمية المتعلقة بالمجالات ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب تشجيع اللقاءات الثقافية والرياضية بين الجامعتين.

وأضاف النعمانى أن البروتوكول ينص أيضاً على الإشتراك فى إصدار المطبوعات العلمية والبرامج والخطط التعليمية، والمواد الاعلامية وغيرها من المواد التى تساهم فى تحقيق الأهداف الاكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متطورة فى المجالات المختلفة التى تناسب رؤية الجامعة، الإشراف العلمى والإدارى للخطط السنوية للحقائب التدريبية المختلفة، إلى جانب النشر المشترك فى المجلات والدوريات العلمية.