مجلس جامعة سوهاج يشيد بدور الرئيس السيسي فى دعم القضية الفلسطينية

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم 199 لشهر نوفمبر لعام 2023، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأشاد النعماني بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم القضية الفلسطينة، ورؤيته طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية، لعبت دوراً حكيماً، في إدارة الأزمة، وكانت أولى الدول تحركاً على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الاشقاء الفلسطينيين.

وقال رئيس الجامعة، إنه خلال أعمال المجلس تمت الموافقة علي بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في فبراير 2024، الموافقة علي إتاحة المجلات العلمية الكترونياً بالموقع الالكتروني للمجلة وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، الي جانب الموافقة ايضاً علي اقتراح مجلس كلية العلوم بخصوص عمل مبادرة طلابية بعنوان" باحثون ماقبل التخرج" وتعميم المبادرة علي كليات الجامعة.

وأضاف النعماني، أنه تمت الموافقة ايضاً علي اعتماد لائحة مجلة العلوم القانونية والإقتصادية بكلية الحقوق، واعتماد لائحة النشر العلمي للمجلة المصرية للبحوث والدراسات الإسلامية الصادرة عن مركز دراسات وبحوث التراث بكلية الآداب، موضحاً انه تمت الموافقة علي ترشيح الدكتور نصار عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية الآداب لجائزة النيل في الآداب لعام 2024، و ترشيح الدكتور مصطفي رجب الأستاذ المتفرغ بقسم أصول التربية بكلية التربية لجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب لعام 2024.

وأشار النعمانى إلى إنه تم الموافقة ايضاً علي قيام قطاع خدمة المجتمع والبيئة بتنظيم الأسبوع البيئي السابع بعنوان" الاستثمار البيئي" تحت شعار " معاً لتنمية الاستثمار في ظل رؤية مصر 2030"، وذلك في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2024.

جدير بالذكر أنه على هامش مجلس الجامعة كرم الدكتور حسان النعماني عمداء ووكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكليات العلوم -الطب البشري-التمريض -الألسن التجارة للفوز والمشاركة في مسابقة أفضل كلية لأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2022-2023.