انطلاق مؤتمر حزب حماة وطن لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفنتاح السيسى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم انطلاق المؤتمر الجماهيرى حاشد لحزب حماة وطن شهده الآلاف من أهالى المحافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، واللواء أيمن عبدالمحسن رئيس الهيئة البرلمانية للنواب بالشيوخ، والدكتورة راندا مصطفى أمين أمانة المرأة المركزسة وعضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الإفريقى، والدكتور أحمد تراك أمين الشؤن والدينية المركزية.

أنطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد بالسلام الجمهورى لجمهورية وأيات من الذكر الحكيم وأكد المشاركون في المؤتمر الجماهيرى، هو الأجدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد.

وأشاروا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين والنزول إلى المقار الانتخابية لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

وأشاروا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين والنزول إلى المقار الانتخابية لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.

وأكد المشاركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد، خاصة قضية تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، لافتين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى في ظل الظروف السياسية الطارئة لإيصال رسالة إلى العالم تعكس التفاف الشعب المصرى وراء قيادته الحكيمة.



إنطلاق-مؤتمر-حزب-حماة-وطن-الجماهيرى-الحاشد-لتأييد-المرشح-المرشح-عبدالفنتاح-السيسى



إنطلاق-مؤتمر-حزب-حماة-وطن-الجماهيرى-الحاشد-لتأييد-المرشح-المرشح-عبدالفنتاح-السيسى-بسوهاج



إنطلاق-مؤتمر-حزب-حماة-وطن-بسوهاج



جانب-من-المؤتمر



جانب-من-مؤتمر-حزب-حماة-وطن-الجماهيرى-الحاشد-لتأييد-المرشح-المرشح-عبدالفنتاح-السيسى-بسوهاج



جانب-من-مؤتمر-حماة-وطن-بسوهاج



حزب-حماة-وطن-ينظم-مؤتمر-جماهيرى-حاشد-لتأييد-المرشح-المرشح-عبدالفنتاح-السيسى-بسوهاج



حزب-حماة-وطن-ينظم-مؤتمر-جماهيري-حاشد-بسوهاج-لدعم-الرئيس-السيسي-في-الانتخابات-الرئاسية



مؤتمر-حزب-حماة-وطن-الجماهيرى-الحاشد