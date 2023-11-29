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الهلال الأحمر الفلسطينى: نصف مليون شخص فى شمال غزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:32 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: نصف مليون شخص فى شمال غزة أطفال غزة
كتب سمير حسنى

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دعا الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولى إلى العمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات أكبر، كاشفا عن أن السكان الذين بقوا فى شمال غزة يقدر تعدادهم بحوال نصف مليون نسمة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكان أوفير جندلمان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قال إن تل أبيب ملتزمة بعودة جميع الرهائن والمفقودين، مشيرا إلى أن 86 رهينة تم إطلاق سراحهم حتى الآن.

وأضاف متحدث حكومة الاحتلال في مؤتمر صحفى بثته "القاهرة الإخبارية"، 161 شخصا لا يزالون رهائن في غزة، كما جهزنا قائمة من 50 سجينا فلسطينيا للإفراج عنهم.

وكشف أوفير جندلمان عن مقتل 3 من جنوده، قائلا: "أبلغنا أمس عائلات 3 جنود بمقتلهم"، مشددا: سلامة قواتنا في غزة تبقى أولوية وأي محاولة اعتداء خلال الهدنة سنرد عليها".







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