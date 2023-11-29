الهدنة فى غزة.. الأردن والأمم المتحدة يبحثان تكثيف الجهود لتقديم المساعدات للقطاع

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استقبل أمين عام وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورج موريرا دا سيلفا، فى اجتماع تناول تطورات الأوضاع فى غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وبحث الاجتماع سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة، وبما يضمن استمرار المنشآت الحيوية والمستشفيات فى تقديم خدماتها للفلسطينيين فى القطاع.



وأكد الاجتماع، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤلياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجامًا مع قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.