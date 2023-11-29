المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحديد عز، وبلتون المالية القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للاتصالات، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 24848 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 29744 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 10580 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 5244 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7604 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 5828 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للإسكان والتعمير، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب".

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 30 ألف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.83 مليون وثيقة بدلًا من 2.8 مليون وثيقة.

وأعلنت إدارة البورصة، عن مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ورواد السياحة-رواد، والمجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 ويعاد العرض على اللجنة المختصة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركتي العربية للصناعات الهندسية، والشمس للإسكان والتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم والحديثة عدد 220 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية عدد 5 ملايين سهم، 682.1 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 206.1 ألف سهم، 748 ألف سهم، 64.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 4 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 530 ألف سهم، 70 ألف سهم، 825 ألف سهم، 485 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2100 سهم، 4 ملايين سهم، 2.1 مليون سهم، 4.7 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 104.7 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم محمد محمود حسن جاب الله عدد 1.5 مليون سهم بسعر 0.959 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.54% إلى 4.85%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 2.4 مليار دولار بنسبة انخفاض 22.5%، وبلغ صافي الربح 150.8 مليون دولار بنسبة نمو 114.8%.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بلغت 5.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 5.2 مليار جنيه.

وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، مبيعات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 515.6 مليون جنيه.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 278.5 مليون جنيه.

في شأن آخر قالت شركة مدينة مصر، إنه تم توسيع نطاق مذكرة التقاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات لبناء بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه بدلًا من 1.5 مليار جنيه، لبناء المرحلة الأخيرة من مشروع "شاليا" في تاج سيتي، وإنشاء المقر الرئيسي الجديد للشركة في نفس المشروع، بمساحة إجمالية 4 أفدنة بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه.