اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحراز المخدرات فى سوهاج

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:56 ص
السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحراز المخدرات فى سوهاج حبس
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.م.ا" عامل بالسجن  5سنوات لاتهامه بإحراز الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز  البلينا  عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا مفادها قيام المتهم بإحراز الحشيش المخدر، والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش وأكياس الشابو  وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 






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