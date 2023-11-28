السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محرر رسمى فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.س.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بتزوير محرر رسمى بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول فى تزوير مجرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.