اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:42 م
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السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بتهديد سيدة فى سوهاج

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:09 م
السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بتهديد سيدة فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ا.ح.ا"30 عامل  بالسجن 3 سنوات, لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ع..ن" عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي  بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023  بدائرة مركز البلينا ، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بقيامه بتهديد المجنى عليها على موقع التواصل الاجتماعي  وخدش شرقها والتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة التهديد بافشاء أمور مخدشة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 







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