وقالت الدفاع الروسية فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم": "إن أنظمة الدفاع الجوى أحبطت هجوما أوكرانيا جديدا صباح اليوم استهدف أراضي روسيا، وتمكنت من إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مدينة بودولسك في مقاطعة".

بدوره، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية أحبطت في بودولسك هجوما بطائرة بدون طيار أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو، حيث تم إسقاطها دون وقوع إصابات أو أضرار.

في المقابل، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن القوات الروسية هاجمت البلاد بطائرات شاهد القتالية بدون طيار التي انطلقت من منطقة بريمورسكو-أختارسك (روسيا) وصواريخ موجهة من طراز كيه-59 انطلقت من أجواء الجزء المحتل من منطقة خيرسون، حيث اعترضت قوات الدفاع الجوي صاروخين و21 طائرة انتحارية بدون طيار.

وأوضح البيان أن الهجوم الروسي شارك فيه 21 طائرة بدون طيار قتالية من طراز "شاهد-136/131" و3 صواريخ موجهة من طراز "Kh-59" بينما كان الهدف الرئيسي للهجوم هو منطقة خميلنيتسكي، في حين تم إطلاق الصواريخ على جنوب البلاد.

وأشار إلى أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي.. وتم تدمير جميع الطائرات بدون طيار القتالية في مناطق أوديسا ودنيبروبتروفسك وكييف وخيرسون وزابوريجيا وخميلنيتسكي، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير صاروخين موجهين فوق منطقة ميكولايف ولم يصل الصاروخ الثالث إلى الهدف المنشود.