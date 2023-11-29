الألياف وتجنب الأملاح.. طرق صحية لضبط مستويات الكرياتينين فى الجسم

الكلى من أهم أعضاء الجسم، فهى المسئولة عن التخلص من السموم عن طريق التبول، ويعتبر الكرياتينين أحد أهم علامات صحة الكلى، فعندما ترتفع نسبه مستوياته فهذا يعني وجود مشكلة أو خلل في الكلى، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots، سنتعرف على أفضل الطرق الصحية للحفاظ على مستويات الكرياتينين ويتم قياسه عن طريق إجراء تحليل مستوياته في الدم.
الألياف وتجنب الأملاح.. طرق صحية لضبط مستويات الكرياتينين فى الجسمالأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:00 ص
الكلى - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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