اليوم السابع
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الألياف وتجنب الأملاح.. طرق صحية لضبط مستويات الكرياتينين فى الجسم

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:00 ص
الألياف وتجنب الأملاح.. طرق صحية لضبط مستويات الكرياتينين فى الجسم الكلى - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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الكلى من أهم أعضاء الجسم، فهى المسئولة عن التخلص من السموم عن طريق التبول، ويعتبر الكرياتينين  أحد أهم علامات صحة الكلى، فعندما ترتفع نسبه مستوياته فهذا يعني وجود مشكلة أو خلل في الكلى، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots، سنتعرف على أفضل الطرق الصحية للحفاظ على مستويات الكرياتينين ويتم قياسه عن طريق إجراء تحليل  مستوياته في الدم. 

وقدم التقرير أبرز الأطعمة التي تساهم في تنظيم نسبة الكرياتينين في الدم، ومنها: 

​-تقليل مستويات البروتين

في حين أن البروتين ضروري لصحة العضلات، إلا أن زيادة نسبته في الجسم تتسبب في زيادة نسبة الكرياتنين في الدم، أو تناول   مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبروتينات النباتية.

-تجنب مكملات الكرياتين

يتم إنتاج الكرياتين عن طريق الكبد ويتم نقله إلى العضلات ، بينما يتم تقسيم الكرياتين إلى الكرياتينين، و يضاف الكرياتين إلى مكملات البروتين التي تسخدم لبناء عضلات في الصالات الرياضية، ولذا يجب تجنب تناوله للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم. 

-شرب الماء

 عدم شرب كمية كافية من الماء يؤثر على مستويات الكرياتينين، وبالتالي تتأثر الكلى ووظائفه ويعرضها هذا لحدوث خلل، ولذا يجب تناول كميات كافية من الماء. 

-الحد من تناول الملح

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح تعرضك لإرتفاع ضغط الدم، وهذا يؤثر بشكل سلبي على صحة الكلي، ولذا إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكرايتينين أو لديك مشاكل في الكلى قلل قدر المستطاع من تناول الأملاح. 

-تناول نسبة عالية من الألياف

قد يساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف في إدارة مستويات الكرياتينين، والحد من الإصابة بأمراض الكلي، ولذا عليك تناول الألياف لأنها تحسن وظائف الكلي، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه. 
 






الكلي

الكرياتنين

نسب الكرياتنين

ارتفاع نسبة الكرياتنين



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