اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات عاطل سرق توك توك فى بدر: بسرق المنازل ليلا ونفذت 4 جرائم سابقة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:00 ص
اعترافات عاطل سرق توك توك فى بدر: بسرق المنازل ليلا ونفذت 4 جرائم سابقة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطل أمام جهات التحقيق بالقاهرة، تفيد قيامه بسرقة توك توك ملك أحد الأشخاص من أمام العقار محل سكنه وفر هاربا، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامى آخر تخصص فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب" ، واعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم اعترف بتصرفه فى المسروقات ببيعها لدى عميله "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموه بالسرقة.

عقوبة السرقة

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







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عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

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