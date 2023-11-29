اطمنى.. خطوات لو عملتيها هتأخرى ظهور التجاعيد

الشيخوخة وظهور التجاعيد هو الشبح الذى يراود كل النساء، تخاف من أن يظهر عليها علامات الزمن يوما، وتريد كل امرأة أن تؤخر هذه الحقيقة قدر الإمكان، فهل هذا ممكننا ؟
يجيب تقرير نشر في موقع American Academy of Dermatology مؤكدا على إمكانية هذا الأمر، فالمرأة التي تهتم بصحتها وطعامها ونظامها الغذائي والبدنى مبكرا، لا شك تؤخر ظهور التجاعيد وخطوط الزمن، وتؤخر كل مظاهر تأكسد وشيخوخة الجسم.
وتابع التقرير موضحا أن هناك بعض النصائح والممارسات التي تؤخر ظهور التجاعيد منها :
- امتنعى تماما عن التدخين سلبى أو غير سلبى، فهو المؤكسد الأول للخلايا بالجسم، ويعزز من ظهر التجاعيد وتشققات البشرة وخطوط الزمن
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- اهتمى بالالتزام بنظام رياضى يومى ومنتظم واجعليه أمرا بديهيا يوميا يجب القيام به دون تراجع لتعزيز سريان الدم بالجسم
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- تجنبى القيام بالكثير من تعبيرات الوجه، وارهاق عضلات وجهك بالتعابير باستمرار
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- اهتمى بتناول الكثير من الطعام الصحى، تجنبى كل ما يزيد وزنك ويضر جلدك واجعلى طعامك جيد يمدك بالفيتامينات ومضادات الأكسدة لتجنب التجاعيد
- مرطب الوجه أحد أهم الخطوات اليومية التي لا يجب إهمالها أبدا، فهو السبب في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وتقليل حدة ظهور التجاعيد وعلامات الزمن بشكل كبير
- داومى على نظافة بشرتك ووجهك والتخلص من العرق الزائد، لأنها من مسببات التجاعيد المبكرة
- لا تستخدمى كريم بشرة أو مرهم دون وصفة طبية
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