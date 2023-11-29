اطمنى.. خطوات لو عملتيها هتأخرى ظهور التجاعيد

كتبت مروة محمود الياس

الشيخوخة وظهور التجاعيد هو الشبح الذى يراود كل النساء، تخاف من أن يظهر عليها علامات الزمن يوما، وتريد كل امرأة أن تؤخر هذه الحقيقة قدر الإمكان، فهل هذا ممكننا ؟

يجيب تقرير نشر في موقع American Academy of Dermatology مؤكدا على إمكانية هذا الأمر، فالمرأة التي تهتم بصحتها وطعامها ونظامها الغذائي والبدنى مبكرا، لا شك تؤخر ظهور التجاعيد وخطوط الزمن، وتؤخر كل مظاهر تأكسد وشيخوخة الجسم.

وتابع التقرير موضحا أن هناك بعض النصائح والممارسات التي تؤخر ظهور التجاعيد منها :