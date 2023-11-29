استقالة مسئول كبير بوزارة الأمن القومى فى إسرائيل

وكالات

أبلغ القائم بأعمال المدير العام لوزارة الأمن القومى الإسرائيلية، إليزار بن هاش، اليوم الأربعاء، الوزير إيتمار بن جفير، أنه لن يستمر فى منصبه، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويأتى إعلانه قبل يوم من الموعد المفترض للوزارة للرد على التماس حركة جودة الحياة وكانت الحكومة قد تقدمت قبل نحو أسبوعين ضد تعيينه، على اعتبار أنه تعيين سياسى لمقربين.

وأمس، علق بن جفير، على خرق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذى أدى إلى إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

ودعا بن جفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلى بالعودة وسحق حماس بالقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.