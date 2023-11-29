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استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين شمال الضفة الغربية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:22 م
استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين شمال الضفة الغربية شهداء غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى مخيم جنين شمال الضفة الغربية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم "جنين"، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين من منازلهم في حي الدمج وسط مواجهات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم. وجرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

واختطفت قوات الاحتلال أحد المُصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.

 







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