أهمية التركيز على اتفاق باريس فى قمة الإمارات Cop28 غدا

كتبت منال العيسوي

تنطلق غدا قمة المناخ بدولة الإمارات الشقية ، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وتستمر حتى 12 ديسمبر 2023، ويعد اتفاق باريس أحد الركائز الرئيسية التى سيتم العمل عليه وتفعيله خلال المفاوضات الرسمية والغير رسمية فى قمة دبى .

خلال هذا التقرير سنرصد اسباب أهمية هذا الاتفاق للقمة فماهو وماذا يتطلب خلال السطور التالية سيتم الإجابة على هذا التساؤل

يمثل اتفاق باريس لعام 2015، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، المعلم الرئيسي التالي في العمل المناخي المتعدد الأطراف، الذي تقوده الأمم المتحدة. وحشدت العمل الجماعي العالمي لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع الآثار القائمة بالفعل لتغير المناخ.

ويطلب الاتفاق من البلدان مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات؛ توفير التمويل للبلدان النامية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز القدرات على التكيف مع تأثيرات المناخ.

جدير بالذكر أنه في عام 1997، في مؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو باليابان، التزمت الدول "المتقدمة" بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخفضها ، وهو أول اتفاق ملزم قانونًا بشأن الانبعاثات. يُعرف هذا البروتوكول باسم بروتوكول كيوتو، وقد دخل حيز التنفيذ في عام 2005، حيث وقع عليه 192 طرفًا، ويظل معلمًا تاريخيًا في مكافحة تغير المناخ.