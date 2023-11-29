أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 فى مصر

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3211 جنيها.

عيار 21 يسجل 2810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2409 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1873 جنيها.

الجنيه الذهب 22480 جنيها.

وزير التموين: مصر ضمن أكبر 30 مصدرا للذهب فى العالم

قال الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صناعة الذهب فى مصر واحدة من أهم الصناعات التى شهدت تطور كبير فى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة يجب أن تحصل على كامل الدعم التشريعى والتنظيمى لدفع هذه الصناعة إلى الأمام لتستحوذ هذه الصناعة على مكانتها مرة أخرى، وفى عام 2024 نسعى لتصبح مصر ضمن أكبر 30 مصدرا للمشغولات فى العالم.

وأضاف خلال كلمته فى حفل تكريم المشاركين فى معرض نبيو للذهب والمجوهرات فى نسخته الثالثة، أن عشرات الشركات والورش للذهب والمجوهرات فى مصر تقدم منتجات ذات جودة عالية، وهناك تطور فى المعروضات خلال كل نسخ المعرض السابقة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية تشهد وجودة أذواق عالمية وغربية واذواق مصرية وذوق فرعونى وهناك عامل مشترك واحد بين العارضين وهى الدقة والجودة العالية التى تؤكد استمرار تطور هذه الصناعة.