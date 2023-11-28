7 معلومات حول ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل يحقق أعلى قدر من العدالة بين الطلاب، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط وتوجيهات الوزارة للمديريات لعقد اختبارات دون غش أو تصوير الأسئلة.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بداية من النصف الثانى من يناير المقبل.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل مديرية اى توضع الأسئلة من خلال المديريات التعليمية بحيث تشمل مقررات الفصل الدراسي الأول فى جميع المناهج.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختيارين للمديريات بشأن طبيعة وشكل امتحانات الشهادة الإعدادية، الأول تعقد وفق نظام البوكليت أى أن الطالب يجيب فى نفس كراسة الأسئلة.

- الاختيار الثانى تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق السنوات الماضية من خلال ورقة أسئلة وإجابة.

- كل مديرية سوف تختار طريقة عقد امتحانات الشهادة الإعدادية ويتم التنسيق مع المحافظ من خلال مديرى المديريات التعليمية.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمجموع درجات 140 للفصل الدراسي الأول و140 للفصل الدراسي الثاني.

- وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بضرورة وضع إجراءات وضوابط للتصدى للغش.