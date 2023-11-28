جاء ذلك - حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، للاطلاع على آخر المستجدات بشأن استعادة المحتجزين ووقف عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى تجنب توسيع رقعة الصراع الحالي، مستعرضا أحدث المعلومات بشأن جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.