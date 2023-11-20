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وزير الدفاع الأمريكي: على إسرائيل بذل ما في وسعها لإيصال المساعدات إلى غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:48 م
وزير الدفاع الأمريكي: على إسرائيل بذل ما في وسعها لإيصال المساعدات إلى غزة وزير الدفاع الأمريكى
كتب محمد شرقاوى

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لخبر أذاعته قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز.

وتسببت الحرب فى غزة بسقوط اكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء الحرب، ورغم أن بايدن أعلن دعمه غير المشروط لإسرائيل إلا أن حجم العنف داخل القطاع دفع المسئولين الأمريكيين لإعادة التفكير فى الأمر.

شعرت الإدارة الأمريكية بالإحباط بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية المحتلة، وأرسل بايدن، إشارة واضحة إلى حكومة نتنياهو بأنه يتوقع منها اتخاذ إجراءات صارمة.

 







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