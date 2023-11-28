اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:02 م
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هيئة الدواء توضح أهمية الأملاح المعدنية فى نمو الجسم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 12:40 م
هيئة الدواء توضح أهمية الأملاح المعدنية فى نمو الجسم.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن الأملاح المعدنية تعتبر من أهم العناصر لجسم الإنسان لأنها تساعد في نمو الجسم وتنظيم الوظائف الحيوية وأي اختلال فيها يكون ليه تأثير على الصحة.
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية : المعادن بتتقسم لـمعادن رئيسية زي الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ومعادن ثانوية زي الحديد والزنك واليود
 
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحافظ على وجود الأملاح المعدنية بنسبها المعينة في الجسم.
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية: ينبغى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.​
 
 
 
 






هيئة الدواء

المعادن

الاملاح المعدنية

نظام غذائى صحى



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