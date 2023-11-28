موفد "إكسترا نيوز": عبور 250 شاحنة منذ صباح اليوم إلى قطاع غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال هشام عبدالتواب موفد "إكسترا نيوز" إلى معبر رفح، إن الهدنة بقطاع غزة لا تزال صامدة على تمديدها لمدة يومين آخرين حتى الآن، ومعبر رفح البرى يشهد دخول العديد من المساعدات الإنسانية منذ صباح اليوم.

وأضاف أن 250 شاحنة محملة بمختلف المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية دخلت إلى غزة منذ صباح اليوم، والمساعدات تدخل لقطاع غزة تباعا بعد انتهاء إجراءات دخولها.

وأوضح أن معبر رفح يشهد أيضا عودة الشاحنات بعد إفراغ حمولتها بغزة، والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية أصبحت تدخل إلى مناطق بشمال غزة، التي كانت محرومة من العديد من المساعدات قبل فترة الهدنة.

وأشار إلى أن 7 شاحنات محملة بالوقود دخلت عبر المعبر منذ صباح اليوم، من بينها 3 شاحنات محملة بـ150 ألف لتر من السولار ونحو 4 شاحنات محملة بـ غاز الطهي.