منطقة الإسكندرية الأزهرية تشارك فى الاجتماع التعريفى لبطولة الكاراتيه

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، وأيمن جاويش الوكيل الثقافي للمنطقة، في الاجتماع التحضيري لبطولة الكاراتيه، المقامة ببيت شباب سموحة بالإسكندرية.

وحثَّ رئيس المنطقة المتسابقين على ضرورة استثمار شبابهم وتحقيق دورهم بالمجتمع، موضحًا لهم دور الأزهر الشريف في الاهتمام بالبنية الجسدية للطالب بالإضافة إلى الجانب العلمي والشرعي، كما رحب الوكيل الثقافي للمنطقة بالطلاب والمشرفين، ودعا الجميع إلى الاستفادة من هذه المعسكرات في زيادة التعارف والتلاحم بين المناطق ، مؤكدا على أهمية كسب الصداقات ودعم العلاقات الجيدة بين الطلاب بالمناطق

واستقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، متسابقي بطولة الكاراتيه للمرحلة الثانوية للبنين بالأزهر الشريف، من (20) منطقة أزهرية، بواقع (6) طلاب من كل منطقة وعدد من المشرفين، مقدمة لهم خدمات التسكين والتغذية، ببيت شباب سموحة؛ ضمن خطة الرعاية الرياضية لطلاب المعاهد الأزهرية، بمتابعة من أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وإشراف إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الرياضية والاجتماعية.