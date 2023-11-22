فوز طالبتين بالمركز الأول فى مسابقة الحديث بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت طالبتين من المنطقة الأزهرية بالإسكندرية من الفوز بالمركز الأول بمسابقة الحديث للمرحلة الإعدادية والابتدائية، وحث رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية الطلاب والطالبات على حفظ الأحاديث النبوية الشريفة والعمل بها وتأتى المسابقة ضمن خطة الأنشطة الدينية، التى أُجريت خلال شهر نوفمبر الحالي، حيث تتم المسابقة في ثلاثة مراحل، المرحلة الأولي يتم التصفية على مستوى المعهد، وفي المرحلة الثانية تتم التصفيات على مستوى الإدارة، بينما تتم المرحلة الثالثة داخل المنطقة على مستوى المنطقة.

وقال بيان اليوم إنه حصدت الطالبة فاطمة أحمد علي من معهد فتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي الثانوي التابع لإدارة غرب التعليمية على المركز الأول عن مرحلة الإعدادية، بينما حصدت الطالبة مريم أشرف خير الله من معهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي التابع لإدارة غرب التعليمية أيضا المركز الأول عن المرحلة الثانوية.

وتقدم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بخالص التهاني لإدارة غرب، متمنيين لها دوام التميز والتقدم، كما تقدما بخالص التهاني للطالبتين الأوائل وجميع الطالبات الفائزات بخالص التهاني، ويدعوان جميع الطلاب والطالبات إلى الحرص على حفظ الأحاديث النبوية الشريف والعمل بها،

وجاءت النتيجة كالتالى المركز الأول: الطالبة خديجة محمد المهدي من معهد فتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي الثانوي. المركز الثاني: الطالبة الزهراء إبراهيم صبري من معهد فتيات الجندي الإعدادي. المركز الثالث: الطالبة مريم صلاح الدين أحمد من معهد فتيات العصافرة الإعدادي. المركز الرابع: الطالبة عالية محمد أحمد من معهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي. المركز الخامس: الطالبة عائشة أحمد محمد من معهد فتيات الصادق عرجون الإعدادي الثانوى.

بينما جاءت نتائج المرحلة الثانوية كالتالي: المركز الأول: الطالبة صفية ياسر إبراهيم من معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي. المركز الثاني: الطالبة مريم منصور عبد المنعم من معهد فتيات مكة المكرمة الإعدادي الثانوي. المركز الثالث: الطالبة شروق عبد الحميد عبد الوهاب من معهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي. المركز الرابع: الطالبة روان محمود محمد من معهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي. المركز الخامس: الطالبة الزهراء سراج الرحمن كمال من معهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي.