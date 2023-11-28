اليوم السابع
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مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية مختلفة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية مختلفة مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الثلاثاء قرابة 1500 راكب من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

 

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها رحلتين من إيطاليا، 2 من بولندا رحلة من كلا من لكسمبورج وبلجيكا وسويسرا، و3 رحلات من المانيا، ورحلة داخلية. 

 

 يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.







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