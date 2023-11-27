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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات طيران دولية من النمسا وألمانيا والتشيك

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات طيران دولية من النمسا وألمانيا والتشيك مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الإثنين، قرابة 1000 راكب من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 5 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
 
وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها رحلتين من ألمانيا، ورحلة من التشيك، ورحلة من دولة النمسا، ورحلة داخلية مصرية. 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من  السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.






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