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مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض إكسبو الدولى لعام 2023

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:33 م
مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض إكسبو الدولى لعام 2023 مبنى الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام 2023 في مدينة الرياض، مؤكدة على ثقتها في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.
 
وأكدت مصر على أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.






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