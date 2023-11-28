وأوضح المسؤول -حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية الاثنين- أن بلينكن سيشدد -خلال اجتماعاته في الشرق الأوسط- على الحاجة إلى المحافظة على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان الإفراج عن كل الرهائن، وتحسين حماية المدنيين في القطاع.

وأضاف المسؤول أن بلينكن سيناقش مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة المبادئ التي أعلنها في اليابان حول مستقبل غزة، والحاجة إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع المسؤول أن بلينكن سيتابع جهوده لمنع اتساع الصراع، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات مرتبطة باجتماع حول تغير المناخ في دبي.