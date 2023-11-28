اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 10:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مديريات التعليم تعلن مسوغات تعيين المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:31 ص
مديريات التعليم تعلن مسوغات تعيين المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المديريات التعليمية والإدارات مسوغات التعيين للمعلمين الجدد، كالتالى:
 
- أصل شهادة المؤهل العالي - المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.
 
- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.
 
- صحيفة الحالة الجنائية.
 
- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.
 
- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.
 
- استمارة فحص طبي من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.
 
- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد. 
 
- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.
وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اجتماعه أمس مع وكلاء الوزارة على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 الف معلم..السنة الأولى" وتيسير كافة الاجراءات لهم.
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

تسكين المعلمين الجدد

الأوراق المطلوبة للمعلمين

مسوغات التعيين للمعلمين الجدد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة