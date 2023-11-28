محافظ جنوب سيناء يلتقى وفدا من إحدى المؤسسات الروسية المهتمة بسياحة الغوص

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد أحد المؤسسات الروسية العاملة فى مجال الغوص والتصوير تحت الماء، بمناسبة مرور 20 عاما على زياراتهم المستمرة لشرم الشيخ كل عام على مدار تلك الأعوام.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ورئيس الشركة المصرية الجالبة للسياح وحيد توفيق حافظ، ورئيس مؤسسة الغوص الروسية سيرجى كيليو كوف.

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن سعادته باللقاء، أملا أن تستمر تلك الزيارات لمدينة شرم الشيخ مع زيادة الأعداد عاما بعد عام، ووعد بالاحتفال باليوبيل الفضى بعد مرور خمسة أعوام أخرى لزيارتهم لشرم الشيخ.

من جانبه أعرب رئيس المؤسسة أنهم حريصون على زيارة شرم الشيخ ومقاصدها السياحية الساحرة، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء على مجهوداته المميزة فى إظهار المدينة بهذا الجمال، مؤكدا أنه كل يوم يرى الكثير من أعمال التطوير، وزيادة مناطق ومقاصد الجذب السياحى.

كما استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، الفنان مازن الغرباوى، وكوكبة من نجوم المسرح من كل دول العالم، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بنجاح افتتاح النسخة الثامنة من المهرجان على ارض الشيخ تحت شعار " المسرح من اجل الانسانية" متمنيا دوام النجاح للمهرجان كل عام غلى ارض مدينة السلام العالمى شرم الشيخ.

ومن جانبه قدم المخرج مازن الغرباوى الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء لدعمه ومساندته لإنجاح المهرجان، مشيرا للتعاون البناء مع محافظة جنوب سيناء.

يشار إلى النسخة الثامنة من المهرجان والتى تقام على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، فى الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجارى، تمت افتتاحها مساء الأحد بحضور المخرج والمدرب العالمى سكوت، ووفد كورى، والفنان محسن منصور الذى قدم حفل افتتاح المهرجان، وسيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب، والفنانة الدكتورة سميرة محسن والفنانة ميمى جمال والمخرج خالد جلال رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والمايسترو نادر العباسى رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة علا العلوان والفنانة أمل الدباس، والمخرج والفنان الكويتى الدكتور عبد الله عبد الرسول، والفنانة ريم احمد، والفنان طه خليفة، والمخرج والكاتب السعودى الدكتور سامى الجمعان، والمخرج والفنان الأردنى على عليان، والمخرج عصام السيد، والدكتور مدحت الكاشف، والمنتج هشام سليمان، والكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والكاتب الصحفى والناقد باسم صادق، والفنان محمد صلاح آدم، والكاتب الصحفى والشاعر وائل السمرى عضو اللجنة العليا بالمهرجان.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلانى، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربى سميحة ايوب، والهيئة العربية للمسرح.