محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الاثنين، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وتابع المحافظ أعمال الشبكة الوطنية يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما أجرى اتصالات بعدد من المدن.

وذلك بغرض الوقوف علي مدى جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة وتوافر اليقظة والاستعداد الدائم.

وشدد المحافظ علي ضرورة الاستعداد الكامل واليقظة التامة لتلقي بلاغات لأي أحداث طارئة والتعامل معها.

يشار الي أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة نقلة كبيرة وانجازا لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.