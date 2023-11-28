محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا بمؤسسات المجتمع المدنى

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى، غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعا بلجنة توحيد جهود العمل الأهلي، والتي تضم أكثر من 120 من مؤسسات المجتمع المدني، الموقعة على وثيقة توحيد الجهود العمل الأهلي والتطوعي، والتي تعد الوثيقة الأولى من نوعها التي أطلقتها المحافظة على مستوى الجمهورية، وتهدف لتحقيق التنسيق والتكامل لتعظيم الدور المحورى للمؤسسات والجمعيات الأهلية التى تعمل تحت مظلة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

وشهد الاجتماع حضور كل من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ومسئولى وممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموقعة على الوثيقة من الجمعيات والمؤسسات المحلية والمركزية.

في بداية الاجتماع أعرب المحافظ عن ترحيبه بزيادة أعداد الجمعيات المنضمة للوثيقة، بما يدلل على أننا نسلك المسار الصحيح، باجتذاب مزيد من مؤسسات المجتمع المدني للدخول والعمل تحت هذه المظلة، مثمناً الدور الكبير للجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة، خاصة أنها هى التى تتواجد على الأرض، ولها مشاركة فاعلة فى دفع خطة المحافظة التنموية، والمساندة المؤثرة لدعم المجتمع السويفى فى المواقف الطارئة والأزمات، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام أي كيان مجتمعي للانضمام للوثيقة وفق اعتبارات محددة مرهونة بمدى التأثير النافذ والتواجد القوي فضلاً عن سلامة موقفها القانوني والتزامها بالقانون الجديد للجمعيات الأهلية.

وأشار المحافظ إلى أن أهمية وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، ينبنى تأسيساً على قناعة وإيمان راسخين بأهمية الدور التنموى والخدمى للمجتمع المدنى، وتعزيز ذلك الدور من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها، بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذى أدى غيابه في فترات سابقة إلى حدوث نوع من العشوائية والإزدواجية فى تقديم الخدمات،وهدر للطاقات والجهود ،وانحسارها فى أماكن بعينها دون غيرها ،خاصة وأن أهم أهداف الوثيقة:توحيد الجهود الخدمية والتنموية للمجتمع المدنى فى مسار متكامل ومتناسق ومتوازن لتحقيق أفضل عائد وإنجاز،وذلك من خلال التزام مؤسسات المجتمع المدنى بأولويات واحتياجات المجتمع ،والعمل على تمكين المؤسسات المجتمعية من تنفيذ خططها وبرامجها ،وبما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات وخطة العمل في المرحلة المقبلة، حيث تم مناقشة إجراءات تشكيل اللجان النوعية واختيار منسقين لتلك اللجان، تمهيدا لتشكيل المكتب التنفيذي للجنة توحيد الجهود ، الذي يستلزم أن تكون العضو ممثل فى إحدى تلك اللجان، والتى من المقرر أن يتم تدريب وتأهيل أعضائها فى وقت يتم تحديده لاحقاً على آليات تشبيك الجمعيات مع الجهات المانحة والتواصل للدعم المؤسسى، حيث يعتبر أعضاء المكتب التنفيذى ممثلين أو مفوضين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاتخاذ القرارات الخاصة بقبول أعضاء جدد ومناقشة وترتيب الموضوعات التي يتم طرحها أثناء اجتماعات المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ.

من جهته أكد "بلال حبش" نائب المحافظ، أهمية تحديث وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدمات العمل الأهلى، لمنع الإزدواجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مراعاة التكامل والتنسيق مع الخريطة التنموية للمحافظة، لاسيما وأن من بين أهداف الوثيقة:بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لتعزيز كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية فى العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدنى.