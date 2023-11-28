اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:53 م
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سكرتير محافظة أسوان يتفقد بروفة اصطفاف معدات مواجهة السيول.. صور

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:49 م
سكرتير محافظة أسوان يتفقد بروفة اصطفاف معدات مواجهة السيول.. صور أصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقد اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، بروفة أصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية.
 
يأتى ذلك استعداداً للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول، وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات ، والمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة ، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 
وأضح اللواء ياسر عبد الشافى، أن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الاصطفاف على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو ، أما بالنسبة لليوم الثانى ، والذى ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو 85، وأيضاً 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.
 
اصطفاف معدات
اصطفاف معدات

القيادات المشاركة فى الاصطفاف
القيادات المشاركة فى الاصطفاف

تفقد تجهيزات الإسعاف
تفقد تجهيزات الإسعاف

جانب من الاصطفاف
جانب من الاصطفاف

 







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