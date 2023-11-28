اليوم السابع
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مجلس الدولة يحدد شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد.. تبدأ من 2 ديسمبر لدفعة 2023

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:00 ص
مجلس الدولة يحدد شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد.. تبدأ من 2 ديسمبر لدفعة 2023 مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.
 
وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.
 
وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.
 
شروط التعيين بمجلس الدولة
 
مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
 
لا يقل التقدير عن جيد.
 
عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.
 
عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
 
توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
 
دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
 
مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.






وظيفة مندوب مساعد

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