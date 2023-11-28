مؤتمر جماهيرى لدعوة العاملين بالتعليم للمشاركة بانتخابات الرئاسة بكفر الشيخ

شهدت مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم مؤتمر جماهيرى بالتعاون مع التحالف الوطنى الأهلى والتنموى بمحافظة كفرالشيخ، وبرعاية مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ بقيادية وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبتنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ برئاسة الدكتور طارق عمارة رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية، وبحضور النائب المهندس محمد الصمودى عضو مجلس النواب، والدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب.

وشارك فى تنفيذ المؤتمر مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، سعد مليحة، عضو مجلس أمناء فوه، والدكتورة فريدة عبده، مجلس أمناء مطوبس، وبحضور مديرى الإدارات عبد الله الحسينى مدير إدارة فوه، والدكتور عادل حجاج، مدير إدارة مطوبس.

وأوضح مجلس الأمناء أهمية المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث الآخرين على المشاركة، ونشر هذه الثقافة داخل المدارس وبين أفراد المجتمع، ويعتزم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ على تنفيذ العديد من المؤتمرات التالية قبل بداية الانتخابات الرئاسية.