نصائح مهمة لمرضى الحساسية مع تقلبات الجو وأمطار الشتاء

كتبت نهير عبد النبى

مع تغيير الطقس وبرودة الجو قد نتعرض لمشاكل صحية عديدة، أبرزها نزلات البرد والأنفلونزا، خصوصا لمن يعانون من الحساسية فهم الأكثر عرضة لمشاكل الجهاز التنفسى، وحسب ما ذكره موقع prevention يمكن أن تؤدى العواصف الرعدية لحدوث نوبات الربو بسبب ظاهرة تعرف باسم "ربو العواصف الرعدية"، التي تحدث عندما يؤدي مزيج من تدفق الهواء والرطوبة والكهرباء إلى إثارة حبوب اللقاح فى الهواء، ما يؤدي إلى ظهور الأعراض لدى بعض الأشخاص.

من المحتمل أن تواجه زيادة فى الأعراض لمدة تصل لـ12 ساعة بعد انتهاء الأمطار، اعتمادًا على ظروف الرياح، أن العاصفة يمكن أن تؤدى أيضًا إلى رد فعل قد يستمر لأيام أو حتى أسابيع "إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح".

نصائح مهمة للتخفيف من أعراض الحساسية لديك مع تغيير الجو



تحتاج لاتخاذ نفس الخطوات التي تتبعها فى أيام حبوب اللقاح العالية، إليك كيفية تجنب أعراض الحساسية لديك:

-غلق النوافذ



القيام بذلك يساعد على إبقاء حبوب اللقاح خارج منزلك، حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

-تشغيل مكيف الهواء



من المفترض أن يساعد ذلك على تصفية أي حبوب لقاح قد تكون عالقة فى الهواء ويبقيك باردًا دون الحاجة إلى فتح النوافذ.

-البقاء فى الداخل



البقاء بعيدًا عن العاصفة أمر مهم بشكل خاص أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حيث يتم إطلاق شظايا حبوب اللقاح على الفور في الهواء.

-تناول أدوية الحساسية

سواء كان دواءً طويل المفعول أو مخصصًا للتخفيف على المدى القصير، تأكد من أنك تتناول دواء الحساسية الخاص بك كما هو موصوف.

-ارتدي قناعًا عند الخروج



اتضح أن قناع الوجه الذي كنت ترتديه للحد من انتشار فيروس كورونا، يمكن أن يساعد أيضًا في حمايتك من جزيئات حبوب اللقاح الموجودة في الهواء.

-ارتدي النظارات الشمسية



ارتداء النظارات الشمسية يمكن أن يساعد في إبعاد حبوب اللقاح عن وجهك وعينيك.

-إذا وجدت أن أعراض الحساسية لديك لا تتحسن، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع طبيبك، قد ينصحونك بتجربة دواء جديد أو حتى التفكير في حقن الحساسية، والتي تستخدم كمية صغيرة من حبوب اللقاح أو أي مسبب آخر للحساسية لزيادة قدرتك على التحمل.